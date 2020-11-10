Источник: реванш Макгрегор — Порье оказался под угрозой срыва

Матч-реванш с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье оказался под угрозой срыва. Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани.

По словам журналиста, бой Макгрегора и Порье пока не утверждён, поскольку контракт не подписан. Сообщается, что камнем преткновения стали финансовые требования Порье. Именно по этой причине ранее сорвался бой Дастина с Тони Фергюсоном.

Также сообщается, что вместо Порье с Макгрегором может сразиться Тони Фергюсон, но произойдёт это лишь в том случае, если Конор согласится.

Напомним, ранее сообщалось, что матч-реванш Макгрегора и Порье должен пройти 23 января 2021 года. В первом поединке, состоявшемся в 2014 году, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.