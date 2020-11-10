Александра Поветкина выписали из больницы

Обладатель временного титула чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин выписан из больницы. Напомним, ранее Поветкин был госпитализирован вследствие заражения коронавирусной инфекцией.
О заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни Поветкину пришлось отложить повторный поединок с британцем Диллианом Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Предварительно, новой датой схватки называют 30 января 2021 года.
В августе 2020-го Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта.
41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.
- 10 ноября 2020
-
17:57
-
17:51
-
17:35
-
16:32
-
16:01
-
14:45
-
14:23
-
14:00
-
13:01
-
12:10
-
11:44
-
11:03
-
10:14
-
09:36
-
09:00
-
06:14
-
01:38
-
00:55
- 9 ноября 2020
-
22:51
-
22:02
-
20:59
-
19:51
-
18:44
-
16:20
-
16:13
-
16:02
-
15:31
-
15:00
-
14:33
-
14:20
-
14:00
-
13:00
-
12:20
-
12:15
-
11:50