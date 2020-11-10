Александра Поветкина выписали из больницы

Обладатель временного титула чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин выписан из больницы. Напомним, ранее Поветкин был госпитализирован вследствие заражения коронавирусной инфекцией.

О заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни Поветкину пришлось отложить повторный поединок с британцем Диллианом Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Предварительно, новой датой схватки называют 30 января 2021 года.

В августе 2020-го Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта.

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.