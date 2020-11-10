Российский боксёр Урванов проведёт бой за звание чемпиона мира

Российский боксёр второго полулёгкого веса (до 59 кг) Марк Урванов проведёт бой за звание чемпиона мира по версии WBA Regular, сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotion на странице в «Инстаграме».

Его соперником станет никарагуанец Рене Альварадо. Точная дата боя и место его проведения ещё неизвестны. Альварадо завладел титулом в ноябре 2019 года, когда победил Эндрю Кансио. За годы профессиональной карьеры Рене бился с такими известными соперниками, как Хесриль Кораллес и Юриоркис Гамбоа.

Что касается Урванова, он последний раз бился в марте 2020 года, победив Акжола Уулу.

«Сейчас план на бой один — победить. В случае моей победы для меня будут открыты все двери. Смогу проводить объединительные поединки, защиту, и в целом будут возможности. Про Рене могу сказать, что он очень опытный боксёр, размашистый, может сильно ударить, поэтому в бою нужно быть предельно внимательным», — рассказал Марк Урванов.