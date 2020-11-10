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Российский боксёр Урванов проведёт бой за звание чемпиона мира

Российский боксёр Урванов проведёт бой за звание чемпиона мира
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр второго полулёгкого веса (до 59 кг) Марк Урванов проведёт бой за звание чемпиона мира по версии WBA Regular, сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotion на странице в «Инстаграме».

Его соперником станет никарагуанец Рене Альварадо. Точная дата боя и место его проведения ещё неизвестны. Альварадо завладел титулом в ноябре 2019 года, когда победил Эндрю Кансио. За годы профессиональной карьеры Рене бился с такими известными соперниками, как Хесриль Кораллес и Юриоркис Гамбоа.

Что касается Урванова, он последний раз бился в марте 2020 года, победив Акжола Уулу.

«Сейчас план на бой один — победить. В случае моей победы для меня будут открыты все двери. Смогу проводить объединительные поединки, защиту, и в целом будут возможности. Про Рене могу сказать, что он очень опытный боксёр, размашистый, может сильно ударить, поэтому в бою нужно быть предельно внимательным», — рассказал Марк Урванов.

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