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Мусаси признался, что хотел бы видеть бой Хабиба с Чендлером

Мусаси признался, что хотел бы видеть бой Хабиба с Чендлером
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси признался, что ему бы хотелось увидеть бой экс-чемпиона Bellator в лёгком весе Майкла Чендлера с чемпионом UFC в этом дивизионе Хабибом Нурмагомедовым. Мусаси убеждён, что американец навязал бы Хабибу конкурентную схватку.

«Мне бы хотелось увидеть поединок Хабиба с Чендлером. Майкл — отличный борец. Он хорош в стойке, он взрывной. Это была бы интересная схватка. Кроме того Майкл показал бы хороший бой и с Гэтжи. Он из тех парней, который может подраться с любым оппонентом», — приводит слова Мусаси Media Referee.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября. Позже президент лиги Дана Уайт не исключил, что россиянин вернётся ради проведения 30-й схватки.

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