«Будет жертвой на заклание». Фьюри не верит в перспективы Усика в супертяжёлом весе
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри не считает, что Александр Усик будет достаточно конкурентоспособным в новой весовой категории. По словам британца, в схватках с большими тяжеловесами украинец будет «жертвой на заклание».
«В бою с Чисорой Усик не был собой. Но уверен, что он извлечёт уроки и перегруппируется. Увидели ли мы лучшего Усика? Не знаю, но после такого выступления ни один боксёр из топ-15 не испугался. Никто из нас не стал дрожать.
Чисора, вероятно, один из самых мелких тяжеловесов. Если быть честным, когда Александр встретится с большим тяжеловесом, который может ударить, он будет жертвой на заклание", — приводит слова британца Boxingnews24.
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