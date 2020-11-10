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«Будет жертвой на заклание». Фьюри не верит в перспективы Усика в супертяжёлом весе

«Будет жертвой на заклание». Фьюри не верит в перспективы Усика в супертяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри не считает, что Александр Усик будет достаточно конкурентоспособным в новой весовой категории. По словам британца, в схватках с большими тяжеловесами украинец будет «жертвой на заклание».

«В бою с Чисорой Усик не был собой. Но уверен, что он извлечёт уроки и перегруппируется. Увидели ли мы лучшего Усика? Не знаю, но после такого выступления ни один боксёр из топ-15 не испугался. Никто из нас не стал дрожать.

Чисора, вероятно, один из самых мелких тяжеловесов. Если быть честным, когда Александр встретится с большим тяжеловесом, который может ударить, он будет жертвой на заклание", — приводит слова британца Boxingnews24.

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