30-0. Менеджер Хабиба намекнул, что тот проведёт ещё один бой
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил на своей странице в «Твиттере» загадочное сообщение. Судя по всему, функционер намекнул, что россиянин возобновит карьеру ради ещё одного поединка.
«30-0», — сказано в посте Абдель-Азиза.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, когда его профессиональный рекорд достиг цифр 29-0. Россиянин за долгие годы выступлений выиграл все поединки. В UFC он успел провести 13 встреч. Последний раз он появлялся в клетке 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он досрочно победил Джастина Гэтжи. После, не покидая октагона, он объявил о завершении карьеры бойца.
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