Орловский впервые за долгое время попал в топ-15 рейтинга UFC
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский впервые за долгое время оказался в топ-15 рейтинга своего дивизиона. После обновления рейтинга белорус оказался как раз-таки на пятнадцатом месте.
Попадание в топ-15 стало возможным после того, как ветеран смешанных единоборств на турнире UFC Fight Night 182 в минувшие выходные единогласным решением судей победил Таннера Босера. Это второй кряду успех Андрея. В карьере в UFC он завоевал уже девятнадцатую победу.
Среди других изменений рейтинга отметим подвижки в полутяжёлом весе. 41-летний Гловер Тейшейра после досрочной победы в бою с Тиаго Сантосом вышел на первое место. Сантос же опустился на вторую позицию, сообщает официальный сайт промоушена.
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