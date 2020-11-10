Дос Аньос пристыдил Чендлера за отказ выйти на бой на коротком уведомлении

Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос отреагировал на отказ Майкла Чендлера выйти на бой с ним на коротком уведомлении. Напомним, бразилец 14 ноября должен был встретиться с Исламом Махачевым, но россиянин отказался от участия в турнире UFC Fight Night 183 по состоянию здоровья.

Дос Аньос предложил выйти на поединок Чендлеру, но тот оказался.

«Если ты отказываешься от встречи, потому что тебе не хватит времени на весогонку, могу это понять. Но не говори мне, что ты отказываешься, потому что у тебя другие планы. Я стал чемпионом крупнейшей организации, потому что дрался со всеми, кого передо мной ставили. Тебе должно быть стыдно», — написал бразилец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на бой с дос Аньосом согласился Пол Фелдер.