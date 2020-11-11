Долголевец раздельным решением победил Челохсаева на турнире KOld Wars II Battle 5

10 ноября в Минске прошёл турнир по профессиональному боксу серии KOld Wars, организованный промоутерской компанией Siesta Boxing. В главном его поединке встретились опытнейший россиянин Георгий Челохсаев и представитель Беларуси Евгений Долголевец.

Евгений, в активе которого до поединка было только три боя, работал первым номером, постоянно прессинговал. Челохсаев не справлялся с давлением. В итоге Георгий проиграл раздельным решением судей.



В соглавном событии вечера прошёл женский поединок. Россиянка Юлия Куценко встретилась с представительницей Ирана Пунех Ахундабармазандарани. Куценко выглядела лучше, но иранская спортсменка периодически остро отвечала. Как бы то ни было, решением судей победа досталась Куценко.



В ещё одном поединке шоу иранец Саджад Мехраби победил Павла Шелеста.