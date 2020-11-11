Стерлинг раскрыл план на бой с Петром Яном

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг рассказал, как собирается действовать в поединке с обладателем пояса UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 256 12 декабря.

«Как и в случае боя с Кори Сандхагеном, я могу представить множество различных вариантов моей победы. Я тогда ещё сказал своим, что просто пойду на него, повалю — и посмотрим, что будет. Если повалю, будет отлично, если нет — придётся в стойке постоять.

Я хочу заставить его прочувствовать мощь моих ударов. Он думает, что сможет выдержать это. Думаю, он искренне так считает.

Хочу посмотреть его план. Может, получится шахматная партия, где решится, кто первым ошибётся. Если он переусердствует, то окажется либо у сетки, либо на полу.

Я не вижу возможности сломать его, заставить сдаться. Если выйду на удушающий приём, то не стану ожидать, что он сдастся. Он предпочтёт «уснуть», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу The Schmo.