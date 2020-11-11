Туменов отреагировал на твит «30-0» от менеджера Нурмагомедова

Российский боец MMA Альберт Туменов прокомментировал загадочное сообщение «30-0», которое оставил в «Твиттере» Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Можно предположить, что таким образом Абдель-Азиз намекнул, что Нурмагомедов возобновит карьеру ради ещё одного поединка.

«Думаю, что Абдель-Азиз просто интригует людей. Хабиб сказал своё слово.

Конечно, всё возможно. Но, скорее, Абдель-Азиз подогревает интерес, он знает, как это работает. Не думаю, что Хабиб будет ещё раз драться, по крайней мере не в ближайшие несколько лет», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, когда его профессиональный рекорд достиг цифр 29-0. Россиянин за долгие годы выступлений выиграл все поединки. В UFC он провёл 13 встреч. Последний раз он появлялся в клетке 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он досрочно победил Джастина Гэтжи. После, не покидая октагона, он объявил о завершении карьеры бойца.