Шлеменко: верю ли в возвращение Хабиба? Возможно, появился интересный бой с Сен-Пьером

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился мнением о загадочном сообщении «30-0», которое менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова, оставил в «Твиттере».



Можно предположить, что таким образом Абдель-Азиз намекнул, что Нурмагомедов возобновит карьеру ради ещё одного поединка.



«Верю ли в возвращение Хабиба? А почему нет? Хабиб так быстро ушёл, а пояс-то не оставил. Пояс всё равно числится за ним. Как мне кажется, Хабиб уходил для того, чтобы передать пояс Исламу Махачеву. Но у того срывается бой и задерживается восхождение до титульного боя. Конечно, это не главная причина. Возможно, появился какой-то интересный бой с тем же Сен-Пьером.



Уход Хабиба я расценил как паузу. Она ему реально была нужна. У него умер отец и тренер в одном лице, да и год вообще был сложным. Сейчас многие бойцы остались без боев. Критика из-за того, что уже ушёл, а теперь решил вернуться? Всем же мил не будешь. Те, кто хочет негатив выплеснуть, всё равно придумают причину. Тем более пока это просто намёк. Может, Абдель-Азиз просто подогрел интригу», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.