Магомедов дебютирует в Bellator боем с Маттосом
28-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов, который ранее подписал контракт с Bellator, дебютирует в промоушене 10 декабря поединком с бразильцем Матеусом Маттосом, сообщает MMAJunkie. Бой пройдёт на турнире Bellator 254.
Магомедов выступает в легчайшей весовой категории, проведя за карьеру 18 боёв и выиграв 16 из них. Он отметился тем, что нанёс единственное поражение в карьере действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну. Это произошло в марте 2016 года на турнире ACB 32.
Магомед Магомедов является обладателем Кубка мира по ушу-саньда и кик-джитсу, победителем Олимпиады боевых искусств по рукопашному бою, а также чемпионом России и Европы по смешанным единоборствам 2012 года.
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