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Вартанян – о событиях в Карабахе: ужасно, что армянский народ предали продажные политики

Вартанян – о событиях в Карабахе: ужасно, что армянский народ предали продажные политики
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился на своей странице в «Инстаграме» видео с места боевых действий в Нагорном Карабахе, а также прокомментировал решение Армении и Азербайджана подписать накануне соглашение о прекращении войны.

«Это ужасно осознавать, что жизнь человека ничего не стоит. Что власть продажная и всё решилось задолго до начала действий. Армянский народ предали продажные политики во главе государства. Политика — грязное и беспринципное дело. Жертвы можно было избежать задолго до этого, потому что всё, что сейчас принято, — это выдержки из мадридских принципов. Эти предатели в высших эшелонах власти послали свой народ на погибель… У меня всё. Это видео с позиций двух батальонов, которые защищали Шуши», — написал под роликом Вартанян.

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