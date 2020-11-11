Президент Bellator назвал следующего соперника Немкова

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что следующим соперником обладателя пояса в полутяжёлом весе Вадима Немкова станет не Кори Андерсон, а Фил Дэвис. Напомним, Андерсон вызвал Немкова на бой, после того как победил Мелвина Манхуфа на турнире Bellator на минувшей неделе.

«Не думаю, что Кори Андерсон следующим получит титульный шанс. Но, возможно, одержав ещё одну победу, он получит право на бой с чемпионом.

Фил Дэвис в прошлый раз провёл отличный бой с Вадимом Немковым, так что нас ждёт реванш. Была плотная борьба, и тогда они устроили настоящую войну. С тех пор Фил отлично проявил себя, а не так давно победил Лиото Мачиду. Думаю, Фил должен быть следующим в очереди», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

Напомним, в 2018 году Немков победил Дэвиса раздельным решением судей.