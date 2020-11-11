Рябинский: Чисора заменит Поветкина в бою с Уайтом

Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что британец Дерек Чисора заменит россиянина Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября.

«Насколько я знаю, Уайт будет боксировать 21 ноября: у него будет бой с Чисорой», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Напомним, вчера, 10 ноября, Поветкина выписали из больницы. Боксёр был госпитализирован вследствие заражения коронавирусной инфекцией.

О заражении Александра Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни россиянину пришлось отложить повторный поединок с британцем Диллианом Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Ожидается, что боксёры сразятся в 2021 году.