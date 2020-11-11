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«Вы видели, насколько у меня бездарный бокс». Проводников — о возвращении

«Вы видели, насколько у меня бездарный бокс». Проводников — о возвращении
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO россиянин Руслан Проводников дал понять, что не намерен возвращаться на ринг. Последний бой 36-летний Проводников провёл в июне 2016 года.

«По поводу ваших вопросов о моём возвращении — вы ведь видели, насколько у меня бездарный бокс. Поэтому нужно твёрдо понимать — ради чего? Мой же бокс, ещё раз скажу, бездарный и травмоопасный, а здоровье — самое главное, что у нас есть.

Сегодня я просто наслаждаюсь жизнью и провожу много времени с семьёй», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

«Очень хороший у вас бокс! Но здоровье и семья действительно дороже», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.

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