«Лысый умеет боксировать». Макгрегор показал новое фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новую фотографию в «инстаграме».
«Большой, как лошадь, сильный, как бык. Все знают, что лысый умеет боксировать», — подписал фото Конор Макгрегор.
Следующий бой Конор Макгрегор проведёт на турнире UFC 257, который состоится 23 января на «Бойцовском острове». Соперником ирландца станет Дастин Порье.
Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.
Ранее сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.
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