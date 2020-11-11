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«Лысый умеет боксировать». Макгрегор показал новое фото

«Лысый умеет боксировать». Макгрегор показал новое фото
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новую фотографию в «инстаграме».

«Большой, как лошадь, сильный, как бык. Все знают, что лысый умеет боксировать», — подписал фото Конор Макгрегор.

Следующий бой Конор Макгрегор проведёт на турнире UFC 257, который состоится 23 января на «Бойцовском острове». Соперником ирландца станет Дастин Порье.

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.

Ранее сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.

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