Эдвардс назвал Чимаева «раздутым бойцом»

Боец UFC Леон Эдвардс поделился своим мнением о Хамзате Чимаеве.



«Я верю, что Хамзат Чимаев — раздутый боец. У меня был рекорд 9-0 в моей карьере, у меня был нокаут в UFC за восемь секунд боя. Я делал всё то, что делал он», — приводит слова Леона Эдвардса ESPN.



Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Чимаев и Эдвардс договорились о проведении поединка. Дата этого боя ещё не определена, но функционер отметил, что эта встреча состоится.



На счету Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него в трёх боях три победы.



Леон Эдвардс до недавних пор занимал третье место в рейтинге полусреднего веса, но был исключён из топ-15 за долгую паузу в карьере и отказ биться с целым рядом соперников. Британец в последние годы показывает уверенные и стабильные выступления. На данный момент его победная серия состоит из восьми поединков. В последнем из своих боёв он справился с экс-чемпионом Рафаэлем дос Аньосом. В его активе есть также победы над Дональдом Серроне и Гуннаром Нельсоном.