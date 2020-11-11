Брук: не удивлюсь, когда вынесу Кроуфорда

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, британский боксёр Келл Брук поделился мнением о предстоящем поединке с американцем Теренсом Кроуфордом.



«Это будет один из тех боёв, которые шокируют людей своим результатом. Когда вы увидите меня на взвешивании, вы поймёте, насколько хороша моя форма. Моя подготовка заняла около 20 недель. Я не сомневался, что этот бой произойдёт, так что начал готовиться заранее. 34 года — просто число, меня это радует. Меня мотивирует понимание того, что я действительно могу победить. Я могу войти в историю этого вида спорта. И поверьте, я не удивлюсь, когда вынесу его», — приводит слова Келла Брука BoxingNews24.



Поединок между Бруком и Кроуфордом состоится 14 ноября.