Бой Майк Тайсон — Рой Джонс покажет Рен ТВ

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок в котором встретятся легенды профессионального бокса, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.



Схватка Тайсон — Джонс пройдёт в штате Калифорния 28 ноября. Это будет выставочная битва, спортсмены проведут восемь раундов.



Невзирая на статус схватки, боксёрам будет полагаться специальный пояс. Ранее во Всемирном боксёрском совете показали, как он будет выглядеть.



51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел 9 поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.



Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно уступил Брайану Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.

В WBC официально представили пояс для боя Тайсон — Джонс. На нём написан слоган BLM