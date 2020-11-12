Рябинский: Усик боксирует в миллиарды раз лучше Уайлдера

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высоко отозвался о боксёрских навыках бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика. Напомним, в октябре Усик провёл второй бой в тяжёлом дивизионе, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

«Усик – суперкрутой боксёр, тут нет вопросов. Он прекрасно разобрал Чисору. У Александра просто запредельный уровень, у него отличная школа бокса. Если говорить об уровне бокса, то у Усика он в миллиарды раз выше, чем у того же Уайлдера», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

На счету 33-летнего Александра Усика 18 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 18 побед (в том числе 13 нокаутом).