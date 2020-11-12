Президент Bellator намекнул, что Ф. Емельяненко не интересует реванш с Вердумом
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко не горит желанием проводить поединок с бразильцем Фабрисиу Вердумом. Напомним, в 2010 году Вердум победил Емельяненко, успешно применив болевой приём в первом раунде.
«Я говорил один раз с Фёдором на эту тему. Бой с Вердумом был очень давно. Это не важно для Фёдора — подраться с кем-то, кому он проигрывал в прошлом», — приводит слова Кокера ТАСС.
Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. В активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Ранее российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, как отнёсся бы к возможному поединку с Фёдором Емельяненко.
Исмаилов пообещал не драться с Ф. Емельяненко
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