Президент Bellator намекнул, что Ф. Емельяненко не интересует реванш с Вердумом

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко не горит желанием проводить поединок с бразильцем Фабрисиу Вердумом. Напомним, в 2010 году Вердум победил Емельяненко, успешно применив болевой приём в первом раунде.

«Я говорил один раз с Фёдором на эту тему. Бой с Вердумом был очень давно. Это не важно для Фёдора — подраться с кем-то, кому он проигрывал в прошлом», — приводит слова Кокера ТАСС.

Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. В активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, как отнёсся бы к возможному поединку с Фёдором Емельяненко.