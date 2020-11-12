Тренер Нурмагомедова рассказал, чего боится больше всего, когда приезжает в Дагестан

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что больше всего опасается несоблюдения правил дорожного движения в Дагестане. Он оставил комментарий под постом подопечного в «Инстаграме», в котором тот призвал соблюдать ПДД.
«Мудрое замечание. Всякий раз, как я приезжаю в Дагестан, мои наибольшие опасения связаны с вождением без внимания к правилам», — написал Мендес.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
- 12 ноября 2020
-
11:01
-
10:11
-
09:40
-
09:01
-
07:18
-
00:05
- 11 ноября 2020
-
23:00
-
21:57
-
20:04
-
19:01
-
17:58
-
16:26
-
16:11
-
16:05
-
15:06
-
14:17
-
14:08
-
13:49
-
12:58
-
12:48
-
12:10
-
12:00
-
11:33
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
04:01
-
00:46
- 10 ноября 2020
-
23:28
-
22:19
-
22:09
-
21:04
-
20:40
-
20:33