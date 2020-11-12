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Тренер Нурмагомедова рассказал, чего боится больше всего, когда приезжает в Дагестан

Тренер Нурмагомедова рассказал, чего боится больше всего, когда приезжает в Дагестан
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что больше всего опасается несоблюдения правил дорожного движения в Дагестане. Он оставил комментарий под постом подопечного в «Инстаграме», в котором тот призвал соблюдать ПДД.

«Мудрое замечание. Всякий раз, как я приезжаю в Дагестан, мои наибольшие опасения связаны с вождением без внимания к правилам», — написал Мендес.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов: не нарушайте ПДД. В Дагестане очень много аварий
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