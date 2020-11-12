«Мама благословит его». Немков предсказал возвращение Нурмагомедова в спорт
Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков предположил, что обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, на счету которого 29 побед в 29 боях, вернётся в спорт. Напомним, Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи 24 октября объявил о завершении карьеры и объяснил это тем, что дал обещание маме.
«Это всё реально. Он всегда брался и доказывал всем, что он чемпион. Думаю, что все мысли дадут ему мотивации для следующего боя, а мама благословит его.
29 и 30 побед – это разные вещи, думаю, он захочет закончить начатое дело. Мне кажется, что после заявления о завершении карьеры о нём стали ещё больше говорить, тишины и спокойствия ему это точно не принесло», — цитирует Немкова «Р-Спорт».
Туменов отреагировал на твит «30-0» от менеджера Нурмагомедова
- 12 ноября 2020
-
11:01
-
10:11
-
09:40
-
09:01
-
07:18
-
00:05
- 11 ноября 2020
-
23:00
-
21:57
-
20:04
-
19:01
-
17:58
-
16:26
-
16:11
-
16:05
-
15:06
-
14:17
-
14:08
-
13:49
-
12:58
-
12:48
-
12:10
-
12:00
-
11:33
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
04:01
-
00:46
- 10 ноября 2020
-
23:28
-
22:19
-
22:09
-
21:04
-
20:40
-
20:33
Партнерский контент