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«Мама благословит его». Немков предсказал возвращение Нурмагомедова в спорт

«Мама благословит его». Немков предсказал возвращение Нурмагомедова в спорт
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков предположил, что обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, на счету которого 29 побед в 29 боях, вернётся в спорт. Напомним, Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи 24 октября объявил о завершении карьеры и объяснил это тем, что дал обещание маме.

«Это всё реально. Он всегда брался и доказывал всем, что он чемпион. Думаю, что все мысли дадут ему мотивации для следующего боя, а мама благословит его.

29 и 30 побед – это разные вещи, думаю, он захочет закончить начатое дело. Мне кажется, что после заявления о завершении карьеры о нём стали ещё больше говорить, тишины и спокойствия ему это точно не принесло», — цитирует Немкова «Р-Спорт».

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