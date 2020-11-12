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Bellator 252: результаты взвешивания турнира с главным боем Фрейре — Карвальо

Bellator 252: результаты взвешивания турнира с главным боем Фрейре — Карвальо
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 12 на 13 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. В главном событии вечера сразятся Патрисио Фрейре и Педро Карвальо, которые оспорят титул чемпиона в полулёгком весе. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания турнира.

Основной кард

Патрисио Фрейре (144,7) — Педро Карвальо (144,5)
Даниэль Вайхель (143,8) — Эммануэль Санчес (145)
Ярослав Амосов (170) — Логан Сторли (170).

Предварительный кард

Роман Фаральдо (170,5) — Пэт Кейси (170,8)
Аарон Пико (145,6) — Джон де Хесус (145)
Луис Муро (155,5) — Девин Пауэлл (155,2)
Джорнел Луго (135) — Скайлер Суто (145)
Хонри Грейси (168,8) — Тревор Гудде (170)
Кери Мелендес (116,2*) — Эмили Кинг (115)
Габриэль Варга (145,8) — Брэндон Филлипс (150*)
Лукас Бреннан (148*) — Эндрю Салас (145).
* Не уложился в лимит.

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