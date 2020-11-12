Орловский отреагировал на слова Тактарова о договорном характере боя Хабиб — Гэтжи

Белорусский боец MMA Андрей Орловский, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, прокомментировал слова Олега Тактарова, который предположил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи носил договорной характер.

«Вы знаете, не хочу говорить, но я тоже слышал об этом на самом деле. Тут очень многие начали говорить. Я болел за Хабиба. То есть я так не думаю, но слышал, что очень многие говорили из-за того, как Гэтжи дрался. Но думаю, что нет, не знаю. У нас с Хабибом есть общие друзья. Они говорят, что он пахал.

Я ни разу не сталкивался с договорными боями в UFC, потому что в Америке это очень наказуемо. Это вплоть до федерального преступления. За него могут и посадить, и наказать больше, наверное, чем за хулиганство. За этим очень следят здесь», — сказал Орловский в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».