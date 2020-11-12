В Bellator рассказали, какие новинки готовят для российских зрителей

Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил Гершкович сказал на пресс-конференции Okko Спорт и Bellator, что у российских болельщиков теперь появится возможность смотреть турниры Bellator в полном объёме.



«Okko Спорт и Bellator открывают новую главу в истории спортивных трансляций. Теперь 20 миллионов фанатов единоборств в России получат доступ к уникальному контенту лидирующего мирового MMA-промоушена. Bellator впервые будет представлен в России в полном объёме – благодаря подписке Okko MMA можно будет смотреть не только основной кард, но и предварительные бои, церемонии взвешивания и другие эксклюзивные материалы. Спешите купить подписку Okko MMA в ранней продаже!» — сказал Гершкович.



Руководитель редакции MMA в Okko Спорт Ян Баранчук подробнее рассказал о новинках, которые ждут болельщиков.



«Все фанаты ММА сталкивались с неудобными трансляциями. Нужно быть истинным героем, чтобы встать ночью и посмотреть турнир. На ОККО можно зайти в любой момент и посмотреть бои либо в прямом эфире, либо в записи. Также будет возможность посмотреть каждый бой отдельно. Вам не придётся искать или подматывать плеер.



К нам переберётся и архив боёв Bellator, за это огромное спасибо нашим коллегам. Планируем сделать и тематические подборки: наши бойцы, чемпионские бои, лучшие нокауты, болевые и удушающие приёмы. И, конечно, собственные программы: студии до турнира и после, подкаст, куда мы будем приглашать бойцов и людей из мира единоборств», — заявил Баранчук.



Генеральный директор Bellator в Европе Дэвид Грин заявил, что в промоушене не могут дождаться января.



«Мы рады сотрудничеству с премиальным сервисом Okko Спорт и возможности показывать турниры Bellator российской аудитории на этой платформе. Благодаря подпискам Okko Спорт и Okko MMA просмотр Bellator стал удобнее, оставшись доступным по цене. Мы с нетерпением ждём января, когда сможем показать все мероприятия Bellator с участием постоянно пополняющегося списка российских атлетов и профессиональных спортсменов со всего мира», — подчеркнул Грин.