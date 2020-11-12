Боец UFC Сафаров прокомментировал твит «30-0» от менеджера Нурмагомедова

Российский боец MMA Сапарбек Сафаров, выступающий в UFC в полутяжёлом и среднем весах, прокомментировал загадочное сообщение «30-0», которое оставил в «Твиттере» Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Можно предположить, что таким образом Абдель-Азиз намекнул, что Нурмагомедов возобновит карьеру ради ещё одного поединка.

«Вот этого не знаю (вернётся ли Нурмагомедов. — Прим. «Чемпионата»), ничего не могу сказать. Может быть, почему нет? Знаете, тяжело сказать…

Пока мы все знаем, что он официально объявил о завершении карьеры. С другой стороны, было много случаев, когда бойцы возвращались. Но этот вопрос лучше задать ему, наверное», — сказал Сафаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.