Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 64. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дос Аньос: мы с Конором единственные чемпионы дивизиона, наш бой имеет смысл

Дос Аньос: мы с Конором единственные чемпионы дивизиона, наш бой имеет смысл
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос поделился мыслями о дальнейших карьерных планах. Бразилец считает, что в будущем мог бы встретиться с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Хабиб ушёл и оставил нашу весовую категорию открытой. Тони Фергюсон был временным чемпионом и Джастин Гэтжи был временным чемпионом, Дастин Порье также владел поясом временного чемпиона. Мы с Конором Макгрегором — единственные чемпионы. Наш бой имеет смысл», — приводятся слова дос Аньоса на странице ESPN MMA в «Инстаграме»

Напомним, в предстоящие выходные Рафаэль дос Аньос выступит в главном событии турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе. Его соперником станет опытный Пол Фелдер.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020