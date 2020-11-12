Дос Аньос: мы с Конором единственные чемпионы дивизиона, наш бой имеет смысл

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос поделился мыслями о дальнейших карьерных планах. Бразилец считает, что в будущем мог бы встретиться с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Хабиб ушёл и оставил нашу весовую категорию открытой. Тони Фергюсон был временным чемпионом и Джастин Гэтжи был временным чемпионом, Дастин Порье также владел поясом временного чемпиона. Мы с Конором Макгрегором — единственные чемпионы. Наш бой имеет смысл», — приводятся слова дос Аньоса на странице ESPN MMA в «Инстаграме»

Напомним, в предстоящие выходные Рафаэль дос Аньос выступит в главном событии турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе. Его соперником станет опытный Пол Фелдер.