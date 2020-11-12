Редкач: Лопес разбил Ломаченко сердце
Украинский боксёр Иван Редкач считает, что абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес оставил глубокий душевный шрам экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко. Так, Редкач под одним из постов Лопеса в «Инстаграме» написал следующее.
«Этот парень разбил сердце Ломаченко. Отличная работа, команда Лопеса», — написал Редкач.
Соответствующий пост доступен на странице Теофимо Лопеса в «Инстаграме».
Напомним, Теофимо Лопес и Василий Ломаченко провели объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе в минувшем месяце. По итогам 12 раундов американец гондурасского происхождения победил единогласным решением судей. Украине потерял все титулы. После боя он перенёс операцию на плече.
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