Редкач: Лопес разбил Ломаченко сердце

Украинский боксёр Иван Редкач считает, что абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес оставил глубокий душевный шрам экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко. Так, Редкач под одним из постов Лопеса в «Инстаграме» написал следующее.

«Этот парень разбил сердце Ломаченко. Отличная работа, команда Лопеса», — написал Редкач.

Соответствующий пост доступен на странице Теофимо Лопеса в «Инстаграме».

Напомним, Теофимо Лопес и Василий Ломаченко провели объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе в минувшем месяце. По итогам 12 раундов американец гондурасского происхождения победил единогласным решением судей. Украине потерял все титулы. После боя он перенёс операцию на плече.