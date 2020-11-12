Усик и Уайлдер не будут выступать в новообразованной весовой категории

Президент WBC Маурисио Сулейман, который стал главным инициатором создания новой весовой категории, сказал, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер не будут в ней выступать.

Напомним, новый дивизион создаётся под бойцов, чьи габариты велики для первого тяжёлого веса, но малы для супертяжёлого.

«Усик — потрясающий боец. Один из лучших в истории первого тяжёлого веса. Провёл два поединка в супертяжёлом весе и те, кто видел его бой с Чисорой, пришли к выводам. Но он официальный претендент на бой с Джошуа, он хочет заработать. Так что очевидно, что у него на уме супертяжёлый вес.

Что касается Уайлдера, то он хочет реванша с Фьюри. Невзирая на то что Александр и Деонтей подходят для новой весовой категории, не вижу вариантов, при которых они перейдут в неё", — приводит слова Сулеймана Boxingnews24.