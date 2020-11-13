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Амосов победил Сторли на турнире Bellator и продлил победную серию до 25 боёв

Амосов победил Сторли на турнире Bellator и продлил победную серию до 25 боёв
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 12 на 13 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. В соглавном событии вечера состоялся бой непобеждённого проспекта украинского бойца Ярослава Амосова с американским бойцом Логаном Сторли.

Победу в бою раздельным решением судей одержал Ярослав Амосов.

27-летний Амосов выступает в полусреднем весе, у него 25 побед в 25 боях в смешанных единоборствах. Его называют украинским Хабибом. 28-летний американец Логан Сторли потерпел первое поражение в карьере. Ранее у него была серия из 11 побед.

В главном событии вечера бразилец Патрисио Фрейре в первом раунде нокаутировал португальца Педро Карвальо и защитил пояс чемпиона в полусреднем весе.

Bellator 2020. Bellator 252, Анкасвилл, США
Ярослав Амосов (W) - Логан Сторли
13 ноября 2020, пятница. 04:00 МСК
Ярослав Амосов
Окончено
SD
Логан Сторли
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