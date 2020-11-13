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Шлеменко назвал фаворита боя Волков — Оверим

Шлеменко назвал фаворита боя Волков — Оверим
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, что Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, одержит победу над Алистаром Оверимом. Напомним, ранее стало известно, что бой Волков — Оверим возглавит один из турниров UFC в феврале 2021 года.

«У Волкова в бою против Оверима большие шансы. Они оба представители ударного стиля. Как показывает практика, Александру довольно хорошо удаётся справляться с ударниками. Хотя Оверим опытный, но я верю в Волкова. Судя по последнему бою, Александр хорошо набрал физически, а в этом бою он для меня является фаворитом.

Даст ли Уайт (президент UFC Дана Уайт. — Прим. «Чемпионата») в случае победы Розенстрайка или Нганну? Может, но всё зависит даже не от победы, а от того, насколько хороша она будет. Если Волков выиграет так же, как и предыдущий бой — уверенно, нокаутом, — тогда, возможно, получит серьёзного оппонента. Хотя и Оверим является серьёзным соперником. Этот бой для обоих — вызов и возможность проявить себя», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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