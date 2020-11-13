Магомедшарипову дали главный бой на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, получил главный бой на одном из турниров промоушена в 2021 году. Об этом рассказал менеджер бойца Ризван Магомедов. Кто станет соперником Магомедшарипова, пока неизвестно.

«Бой Забита возглавит один из турниров в январе, он будет пятираундовым. Соперники на данный момент рассматриваются. Яир Родригес — ненадёжный вариант, он несколько раз слетал с боя, а потом ещё и много говорил», — приводит слова Магомедова ТАСС.

29-летний Магомедшарипов выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. Последний поединок он провёл в ноябре 2019 года, победив Келвина Каттара. Всего на его счету 18 побед и одно поражение в MMA.