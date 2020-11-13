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Депутат Омаров подробно объяснил, почему предложил Путину дать Хабибу звание Героя России

Депутат Омаров подробно объяснил, почему предложил Путину дать Хабибу звание Героя России
Бокс/ММА / UFC 0

Депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров подробно объяснил, почему предложил наградить званием Героя Российской Федерации чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, ранее депутат обратился с соответствующим предложением к президенту России Владимиру Путину.

«Вы считаете, что Хабиб своим поведением не даёт пример молодёжи? Здесь не идёт речи о немедленном присвоении звания Героя России, дайте другую награду. Ну значок подарите.

Обратите внимание, что человек сам, своим трудом добился высот – без участия государства, которое вкладывает миллиарды в развитие футбола.

Почему в Дагестане в большинстве своём занимаются боксом и борьбой? Да потому, что нет ни ледовых арен, ни плавательных бассейнов. Для занятия борьбой нужен небольшой зал и мат. Поэтому я и поднимаю эти вопросы.

А Хабиб – скромный парень, их семья живёт по советскому принципу – жили хорошо, были хорошо воспитаны, с уважением к семейным ценностям. А разве это сегодня не актуально для современной России?» — рассказал депутат в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

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