Тактаров: я выдержу Тайсона. Прямо выдержу-выдержу!

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что смог бы провести боксёрский поединок с легендарным Майком Тайсоном. Напомним, 28 ноября 54-летний Тайсон проведёт выставочный бой с другим легендарным боксёром 51-летним Роем Джонсом.
«Вы знаете, я выдержу Тайсона. Прямо выдержу-выдержу! Я знаю, что если я выдерживал Джеймса Тони, то Тайсона сто процентов выдержу. Прямо по боксу выдержу.
Понятно, что мне тренироваться надо будет усердно, месяца три точно. И подготовить от апперкотов руки правильно ставить – это единственное, что у меня не всегда получалось.
Я не говорю, что могу ему попасть, это сто процентов, скорее всего, невозможно. Хотя почему невозможно? Всё возможно, если я буду выносливее. Но то, что я выдержу бой с Тайсоном, — это точно», — рассказал Тактаров в своём «инстаграме».
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