Чендлер — Фергюсону: куда ты делся?
Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер обратился к соотечественнику Тони Фергюсону, после того как узнал, что о бое договорились бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лёгкого веса американец Дастин Порье.
«Рад, что мы получили некоторые ответы. А теперь — Тони Фергюсон, куда ты делся?» — написал Чендлер в своём «твиттере».
Напомним, 34-летний Чендлер был резервистом в титульном поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, которые сразились на турнире UFC 254 24 октября.
Чендлер выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На счету американца 26 поединков в MMA, в которых он одержал 21 победу и потерпел пять поражений.
Чендлер назвал самого устрашающего легковеса UFC после ухода Нурмагомедова
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