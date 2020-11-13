Хабиб показал тренировку пятилетней давности

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором показал фрагмент тренировки пятилетней давности.

На видео россиянин одет в специальную термоодежду, в которой легче гонять вес. При этом он отрабатывает бой с тенью.

«Это был 2015 год, я возвращался после операции на колене, только голод двигает людьми», — написал Нурмагомедов.

Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. В главном событии шоу UFC 254 он досрочно справился с Джастином Гэтжи. Сразу после этого спортсмен объявил об уходе из спорта. Всего на профессиональном уровне он провёл 29 поединков, победив во всех из них.