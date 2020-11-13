Бой Сафарова на турнире UFC Fight Night 183 отменён
В ночь с 14 на 15 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 183. В его основном карде должна была состояться встреча в среднем весе между россиянином Сапарбеком Сафаровым и Хулианом Маркесом. Но этот поединок не состоится. Сафаров столкнулся с проблемами со сгонкой веса и не сможет выступить, сообщает MMA Fighting.
Таким образом, в карде шоу не будет ни одного россиянина. Ранее из числа участников турнира выбыл Ислам Махачев. Боец лёгкого веса должен был выступить в главном событии вечера и встретиться с экс-чемпионом лиги Рафаэлем дос Аньосом, но вынужден был отказаться от схватки из-за заражения свинкой. Махачева в поединке с бразильцем заменит Пол Фелдер.
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