Дос Аньос и Фелдер сделали вес перед турниром UFC Вегас 14

В ночь с 14 на 15 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 14. В его главном событии встретятся экс-чемпион лиги в лёгком весе Рафаэль дос Аньос и Пол Фелдер.

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам бойцы показали почти одинаковый вес: Дос Аньос потянул на 70,7 кг, в то время как вес Фелдера составил 70,6 кг.

UFC Вегас 14. Взвешивание

Основной кард

Рафаэль дос Аньос (156 фунтов) — Пол Фелдер (155,75 фунта)

Абдул-Разак Альхассан (172,5) — Хаос Уильямс (170)

Кей Хансен (115,5) — Кори Маккенна (116)

Эрик Андерс (187,5) — Антонио Арройо (185,5)

Шон Стрикленд (194,5) — Брендан Аллен (193,5)

Напомним, из-за проблем с весогонкой с турнира в последний момент снялся Сапарбек Сафаров.