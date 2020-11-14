Харитонова побил экс-боец UFC Яндиев

В ночь с 13 на 14 ноября появилась информация, что в Москве было совершено нападение на бойца ММА Сергея Харитонова. Первоначально сообщалось, что на спортсмена напали с кастетом.

Но, как выяснилось позже, Сергей вступил в конфликт с обидчиком сознательно. Оппонентом Харитонова оказался другой представитель ММА, экс-боец UFC Адам Яндиев, сообщает Telegram-канал Mash. Спортсмены начали конфликтовать на мероприятии в Лужниках, в итоге всё вылилось в рукоприкладство.

Как уже сообщалось ранее, Харитонов оказался в больнице. Представители правоохранительных органов ведут следствие.

Видео доступно на Telegram-канале Mash.

Напомним, 40-летний Харитонов по-прежнему остаётся активным бойцом. Что касается Яндиева, он последний раз выходил в клетку осенью 2018 года. После он получил серьёзную травму, последствия которой до сих пор дают о себе знать.