Исмаилов объяснил оскорбления в адрес Собчак

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, почему жёстко отреагировал на слова известной ведущей и блогера Ксении Собчак, которая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, назвав того героем.

Политик высказался за то, чтобы во Франции и дальше публиковались оскорбительные для мусульман карикатуры.

«Должен сказать, что Собчак не удивила меня. Когда я размышлял, кто именно может поддержать эту ситуацию во Франции, то на ум пришла именно она. Безусловно, я мог бы назвать грязным животным и самого Макрона, но это вряд ли дошло бы до него. Она же оказалась единственной из тех, кто поддержал его здесь. По крайней мере, кого увидел лично я. Поэтому и решил обратиться к Ксении.

Я никогда не матерюсь, поэтому это самое жестокое, что вы можете от меня услышать. Для меня назвать её «грязным животным» было очень приятно. Надеюсь, это принесло облегчение не только мне, но и многим другим людям", — приводит слова Исмаилова «RT на русском».