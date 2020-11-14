У Харитонова серьёзно повреждён правый глаз после потасовки с Яндиевым

40-летний спортсмен смешанных единоборств Сергей Харитонов получил серьёзное повреждение правого глаза в ходе потасовки с 38-летним экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым на мероприятии в Москве на стадионе «Лужники». Об этом сообщает ТАСС.

«У Сергея поврежден правый глаз, ему внезапно ударили по нему. Скорее всего, это был перстень, не кастет. Сейчас делают снимки, сам глаз закрыт и поврежден внутри. Пока диагноз точно не поставлен», — отмечает источник.



По одной из версий потасовка началась после того, как Адаму Яндиеву напомнили о некоем денежном долге, который он не вернул Харитонову.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, 40-летний Харитонов по-прежнему остаётся активным бойцом. Что касается Яндиева, то он последний раз выходил в клетку осенью 2018 года. Затем он получил серьёзную травму, последствия которой до сих пор дают себя знать.