Исмаилов: пусть идут подальше со своим USADA. Я спортсмен и хочу подпитывать свой организм

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал об отношении к антидопинговому агентству USADA.
«Не считаю допингом тот же гормон роста, нордитропин. Он продаётся в аптеке. Люди по пять раз рвут себе связки — что им делать? Я хочу быть здоровым человеком, поэтому пусть идут подальше со своим USADA и всем, что к нему прилагается. Да, я спортсмен, но я выполняю сумасшедшую работу и хочу подпитывать свой организм. Не получится так, что сначала ты пашешь, а потом чаем пытаешься всё компенсировать. Если надо, я и милдронат попью, и другие таблетки», — цитирует Исмаилова «RT на русском».
Напомним, следующим соперником Магомеда Исмаилова станет Иван Штырков, поединок состоится 13 декабря на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.
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