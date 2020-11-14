«Сломал мне нос и ударил кастетом в глаз Харитонову». Боец ММА – о нападении Яндиева

Российский спортсмен смешанных единоборств Руслан Абдо рассказал о начале конфликта между экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым и известным бойцом ММА Сергеем Харитоновым.

«У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего возник конфликт.



Там разговор шёл абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и всё. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице», — приводит слова Абдо сайт телеканала «РЕН ТВ».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, что потасовка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошла вечером в пятницу, 13 ноября на мероприятии на стадионе «Лужники» в Москве. В результате стычки Харитонов оказался в больнице с серьёзным повреждением правого глаза.