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«Сломал мне нос и ударил кастетом в глаз Харитонову». Боец ММА – о нападении Яндиева

«Сломал мне нос и ударил кастетом в глаз Харитонову». Боец ММА – о нападении Яндиева
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский спортсмен смешанных единоборств Руслан Абдо рассказал о начале конфликта между экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым и известным бойцом ММА Сергеем Харитоновым.

«У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего возник конфликт.

Там разговор шёл абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и всё. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице», — приводит слова Абдо сайт телеканала «РЕН ТВ».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, что потасовка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошла вечером в пятницу, 13 ноября на мероприятии на стадионе «Лужники» в Москве. В результате стычки Харитонов оказался в больнице с серьёзным повреждением правого глаза.

У Харитонова серьёзно повреждён правый глаз после потасовки с Яндиевым
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