Опубликовано видео нападения Адама Яндиева на Сергея Харитонова

Телеграм-канал Baza опубликовал видео начала конфликта между между 40-летним спортсменом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и 38-летним экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым на мероприятии в Москве на стадионе «Лужники».

На видеоролике видно, как Харитонов и Яндиев выходят в фойе помещения и, после непродолжительного диалога, Адам наносит серию жёстких ударов по лицу Сергея, опрокидывая его на пол и продолжая наносить удары. Лишь спустя некоторое время их удалось разнять подоспевшей охране и полицейским. Позже стало известно, что Харитонов попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга и серьёзным повреждением правого глаза.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, 40-летний Харитонов по-прежнему остаётся активным бойцом. Что касается Яндиева, то он последний раз выходил в клетку осенью 2018 года. Затем он получил серьёзную травму, последствия которой до сих пор дают себя знать.