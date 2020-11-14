Боец ММА Харитонов написал заявление в полицию по факту драки

Российский боец ММА Сергей Харитонов, у которого случился конфликт с применением рукоприкладства с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым, написал заявление в полицию и объяснение по факту драки.
«Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение мы написали. Только сейчас закончили с медиками. Заключение будет позже. Раз госпитализировали, значит, состояние здоровья неудовлетворительное», — приводит слова адвоката Харитонова Александра Кравцова ТАСС.
В пятницу, 13 ноября, появилась информация, согласно которой в Москве было совершено нападение на бойца ММА Сергея Харитонова. Первоначально сообщалось, что на спортсмена напали с кастетом. Но, как выяснилось позже, Сергей вступил в конфликт с обидчиком сознательно. Оппонентом Харитонова оказался другой представитель ММА, экс-боец UFC Адам Яндиев.
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