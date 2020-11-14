Харитонова прооперируют из-за перелома носа

Российский боец ММА Сергей Харитонов, подравшийся с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым, будет прооперирован 14 ноября. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за перелома носа, который Харитонов получил в драке, сообщает ТАСС.

В пятницу, 13 ноября, появилась информация, согласно которой в Москве было совершено нападение на бойца ММА Сергея Харитонова. Первоначально сообщалось, что на спортсмена напали с кастетом. Но, как выяснилось позже, Сергей вступил в конфликт с обидчиком сознательно. Оппонентом Харитонова оказался другой представитель ММА, экс-боец UFC Адам Яндиев.