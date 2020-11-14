Куницкая объявила о помолвке с Тиаго Сантосом

Российские боец UFC Яна Куницкая опубликовала в «инстаграме» пост, который свидетельствует о том, что её бойфренд, бразильский боец Тиаго Сантос сделал ей предложение руки и сердца.

Куницкая сфотографировала помолвочное кольцо на своём пальце и подписала фотографию как «миссис Маррета». Маррета — прозвище Сантоса.

Яна Куницкая в последний раз выходила в октагон 8 августа. Россиянка победила латвийку Юлию Столяренко. Бой продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей. Таким образом, Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету 5 поражений.

Тиаго Сантос 7 ноября провёл бой со своим соотечественником Гловером Тейшейрой. Соперника Сантоса одержал победу удушающим приёмом.